Sektor Pariwisata 2025 Menyerap 25,91 Juta Tenaga Kerja, Tertinggi dalam 10 Tahun Terakhir
jpnn.com - DENPASAR - Sektor pariwisata telah menyerap sebanyak 25,91 juta tenaga kerja sepanjang 2025.
Demikian dikatakan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Dalam Laporan Capaian Dua Tahun Sektor Pariwisata yang diterima di Denpasar, Selasa (20/10).
Widiyanti menyebut angka itu menjadi yang tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir yang meliputi berbagai lapisan ekosistem pariwisata mulai dari hotel, restoran, usaha perjalanan, destinasi, transportasi, kegiatan, ekonomi kreatif, hingga berbagai kegiatan ekonomi yang tumbuh mengikuti pergerakan wisatawan.
"Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor pariwisata pada 2025 merupakan yang terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini tentunya memberikan dampak atau peluang bagi masyarakat untuk berkarya, bekerja, dan memperoleh penghasilan di sektor pariwisata," kata Menpar Widiyanti.
Widiyanti kemudian menyampaikan bahwa investasi pariwisata pada 2025 mencapai Rp73,56 triliun dan terus tumbuh pada semester I 2026 sebesar Rp39,68 triliun.
Di enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1,4 triliun dan menciptakan 1.858 tenaga kerja baru.
Lima KEK lain yang memiliki aktivitas pariwisata mencatat investasi Rp4,5 triliun dan 1.621 tenaga kerja baru.
"Investasi tersebut bukan hanya berarti pembangunan hotel atau fasilitas baru. Di belakang investasi terdapat kegiatan usaha, kebutuhan terhadap barang dan jasa, serta peluang penciptaan pekerjaan,” ucap dia.
Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor pariwisata pada 2025 merupakan yang terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan perdagangan.
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