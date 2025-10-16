Sektor Properti Membaik, LPKR Perkuat Posisi Lewat Inovasi dan Kepercayaan Pasar

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) optimistis bisnis properti akan tetap terakselerasi sepanjang paruh kedua tahun ini.

Hal itu ditunjukkan dari realisasi investasi sektor properti yang mencapai Rp 75 triliun sepanjang Semester I/2025.

Ketua Umum (Ketum) DPP REI Joko Suranto menyebut kondisi tersebut mulai membaik.

Baca Juga: LPKR Tegaskan Komitmen Keberlanjutan Sebagai Keunggulan Kompetitif

Dalam pandangan REI, kombinasi antara peningkatan investasi, pertumbuhan pasar, dan dukungan pembiayaan perbankan menjadi bukti kuat sektor properti tetap menjadi motor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejalan dengan realisasi investasi tersebut, bisnis pasar real estate juga tumbuh 3,71% selama periode Januari-Juni 2025. Diikuti sektor konstruksi yang tumbuh di level 4,98%.

Sementara itu, kredit properti juga tercatat tumbuh 7,62% hingga Juli 2025.

Baca Juga: LPKR Tunjukkan Kinerja Keuangan Solid di Semester I 2025

Menyambut momentum positif tersebut, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), melalui LippoLand menegaskan komitmennya untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan pilihan hunian yang relevan dengan berbagai segmen masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk ikut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan pilihan hunian untuk berbagai segmen masyarakat," kata CEO Grup Lippo Indonesia, John Riady, Kamis (16/10).