Sekuriti Bank BRI di Bekasi Ditemukan Tewas

jpnn.com, BEKASI - Sekuriti berinisial HB yang bekerja di Bank BRI, Jalan Tarum Barat II nomor 1-2 Blok E2, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, ditemukan tewas. Polisi menyelidiki penyebab kematian korban.

Kapolsek Cikarang Pusat AKP Elia Umboh menyatakan berdasarkan dugaan sementara korban sengaja mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.

Petugas masih menunggu hasil autopsi jenazah untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian korban.

"Gantung diri. Untuk lebih pastinya lagi sambil menunggu autopsi," katanya.

HB ditemukan meninggal dunia dalam posisi tergantung dengan kondisi leher terikat pada tangga lantai dua ruko tempatnya bekerja, Jumat (26/9) pagi.

Petugas kebersihan setempat berinisial AS yang mengetahui peristiwa ini pertama kali kemudian melaporkan kepada pihak berwajib.

Tak lama berselang, anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Pusat dan Polres Metro Bekasi langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian, petugas tidak menemukan ada tanda-tanda kerusakan pada area rolling door tempat korban bekerja.