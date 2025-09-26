Sekuriti Bank BRI di Bekasi Ditemukan Tewas
jpnn.com, BEKASI - Sekuriti berinisial HB yang bekerja di Bank BRI, Jalan Tarum Barat II nomor 1-2 Blok E2, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, ditemukan tewas. Polisi menyelidiki penyebab kematian korban.
Kapolsek Cikarang Pusat AKP Elia Umboh menyatakan berdasarkan dugaan sementara korban sengaja mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.
Petugas masih menunggu hasil autopsi jenazah untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian korban.
"Gantung diri. Untuk lebih pastinya lagi sambil menunggu autopsi," katanya.
HB ditemukan meninggal dunia dalam posisi tergantung dengan kondisi leher terikat pada tangga lantai dua ruko tempatnya bekerja, Jumat (26/9) pagi.
Petugas kebersihan setempat berinisial AS yang mengetahui peristiwa ini pertama kali kemudian melaporkan kepada pihak berwajib.
Tak lama berselang, anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Pusat dan Polres Metro Bekasi langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian, petugas tidak menemukan ada tanda-tanda kerusakan pada area rolling door tempat korban bekerja.
Aparat kepolisian menyelidiki penyebab kematian sekuriti Bank BRI di Bekasi berinisial HB.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hobi Jadi Bisnis, Cerita Veronica Memulai Usaha Kopi yang Kini Naik Kelas Bareng BRI
- Tokoh Agama di Bekasi Ini Setubuhi Keponakan Berulang Kali, Astaga
- Kisah Sukses AgenBRILink di Bengkulu Utara Jadi Andalan Mitra Koperasi & Masyarakat
- Peringati Hari Tani Nasional, BRI Perkuat Dukungan untuk Pertanian melalui Akses Pembiayaan
- Hadapi Keluhan Air dan Solar, PDIP Janji Kawal Kesejahteraan Petani di Hari Tani
- Bayar QRIS Bisa Pakai Kartu Kredit BRI lewat BRImo, Begini Caranya!