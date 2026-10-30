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Sekutu Iran Diduga Gunakan Zat Beracun untuk Serang Warga Sipil Yaman

Sekutu Iran Diduga Gunakan Zat Beracun untuk Serang Warga Sipil Yaman
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Prajurit Houthi bersama para pendukung gerakan tersebut dalam aksi massa di ibu kota Yaman, Sanaa, pada 10 Juli 2026. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

jpnn.com - Angkatan Bersenjata Yaman sedang menyelidiki laporan yang menyebutkan Houthi menggunakan proyektil yang diduga mengandung zat beracun di Provinsi Taiz hingga mengakibatkan dugaan kasus keracunan dan sesak napas di kalangan warga sipil dan para pejuang.

Dalam sebuah pernyataan, Kamis (29/10), Kementerian Pertahanan Yaman menyatakan mereka menanggapi dengan serius laporan lapangan dari garis depan Taiz terkait dugaan penggunaan bahan beracun tersebut.

Kementerian tersebut meminta dilakukan penyelidikan mendesak untuk menentukan sifat zat-zat tersebut, mendokumentasikan dampaknya, dan mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab memasok zak tersebut.

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Pihak militer Yaman menyatakan laporan tersebut muncul di tengah serangan-serangan Houthi yang terus berlanjut terhadap Taiz, termasuk tembakan penembak jitu, penembakan artileri tanpa pandang bulu ke kawasan pemukiman, serta blokade jalan yang menghalangi akses terhadap air, makanan, obat-obatan, dan pasokan penting lainnya.

Militer Yaman juga memperingatkan kelompok Houthi yang disokong oleh Republik Islam Iran untuk tidak menargetkan warga sipil atau menggunakan cara-cara perang yang dilarang.

Angkatan bersenjata tersebut menyatakan bahwa melindungi warga sipil dan memecahkan pengepungan di Taiz tetap menjadi tanggung jawab negara dan militer Yaman.

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Mereka akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kewajiban konstitusional dan hukum humaniter internasional.

Kementerian tersebut juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional terkait untuk menjalankan tanggung jawab mereka dalam menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Houthi serta mendukung penyelidikan segera.

Militer Yaman memperingatkan kelompok Houthi yang disokong oleh Republik Islam Iran untuk tidak menargetkan warga sipil

Sumber ANTARA
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