Sekutu Iran Serang Kota Suci Islam, Bangladesh Tidak Tinggal Diam
jpnn.com, DHAKA - Bangladesh mengecam keras serangan drone yang dilakukan kelompok Houthi, Yaman, terhadap sebuah pembangkit listrik di Kota Madinah, Arab Saudi, pekan lalu.
Dalam sebuah pernyataan, Ahad, Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengatakan “sengaja menyasar infrastruktur sipil vital yang melayani Masjid Nabawi merupakan serangan yang tidak dapat diterima terhadap kesucian tempat-tempat paling suci dalam Islam.”
Bangladesh, yang menyalahkan sekutu Iran atas serangan tersebut, menyatakan solidaritas penuh kepada Arab Saudi dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatannya.
Negara Asia Selatan itu lebih lanjut secara tegas menolak segala tindakan agresi yang merugikan perdamaian dan stabilitas kawasan.
Pekan lalu, koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman menyalahkan Houthi atas serangan drone pada Selasa terhadap sebuah gardu distribusi listrik di kota suci tersebut.
Fasilitas tersebut memasok listrik ke Masjid Nabawi di Madinah. Serangan tersebut menyebabkan satu transformator tidak berfungsi, tetapi tidak berdampak pada jaringan listrik secara keseluruhan, kata pihak koalisi.
Sementara itu, Houthi membantah terlibat dalam serangan tersebut. (ant/dil/jpnn)
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Bangladesh, yang mengutuk sekutu Iran tersebut, menyatakan solidaritas penuh kepada Arab Saudi
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
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