Selain 995 Senpi hingga CD Video Porno, Masih Ada Bunker Misterius di Sekolah Daerah Jaksel Itu

jpnn.com - Hermawanto selaku tim kuasa hukum yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menyebut masih ada bunker yang belum bisa dibuka di sekolah tempat ditemukan 995 pucuk senjata api tersebut.

Dia pun meminta polisi membongkar bunker misterius tersebut karena diduga berisi barang berbahaya.

Dia menyampaikan hal itu menyusul temuan 995 pucuk senjata api, pencetak peluru, CD video syur hingga narkoba di satu ruangan tertutup di sekolah tersebut.

"Kami meminta keseriusannya dan tindakannya segera, karena masih ada ruangan yang belum bisa kami buka," kata Hermawanto di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026).

"Kami berharap ruangan itu yang berbentuk seperti bunker, agar segera ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk dibuka," ujarnya.

Hermawanto mengatakan bunker tersebut diketahui berada di ruang tersembunyi bawah tanah.

Dia berharap tidak ada temuan senjata api atau barang berbahaya di bunker tersebut