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Selain Siapkan Bonus, Prabowo Janjikan Percepatan Karier Atlet Berprestasi

Selain Siapkan Bonus, Prabowo Janjikan Percepatan Karier Atlet Berprestasi
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Presiden Prabowo Subianto saat melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games XX Aichi-Nagoya 2026 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berjanji tentang atlet Indonesia yang berhasil meraih medali di Asian Games, akan mendapatkan perhatian pemerintah melalui percepatan karier.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melepas Kontingen Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games 2026 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/9).

“Tanya semua pemimpin olahraga, ya, yang kemarin, (peraih) medali perak, medali perunggu pun karier-kariernya semua kami percepat,” ucap Prabowo.

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Prabowo bahkan menyinggung adanya atlet dari institusi TNI dan Polri yang mendapatkan perhatian terkait jenjang karier setelah memberikan prestasi bagi Indonesia.

Dia menyebutkan ada anggota Polri berpangkat AKBP, termasuk polisi wanita, yang akan mendapatkan kenaikan pangkat sebagai bentuk penghargaan atas prestasinya.

“Ada yang, ‘Pak, saya sudah sekian tahun belum naik pangkat.’ Termasuk, termasuk pelatih-pelatih, ya. Ada polisi yang AKBP, dari polisi wanita. Itu saya bisikin Kapolri, naikkan pangkat lah,” kata dia.

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Menurut dia, negara tidak boleh pelit dalam memberikan penghormatan kepada orang-orang yang telah memberikan prestasi dan mengharumkan nama Indonesia.

“Kita (pemerintah) jangan pelit. Kalau baik, kita beri penghormatan,” tuturnya.

Prabowo Subianto berjanji bahwa atlet yang berhasil meraih medali di Asian Games, akan mendapatkan perhatian pemerintah melalui percepatan karier.

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