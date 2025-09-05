Selain di OKI, 9 Siswa di Muba Juga Keracunan Makanan MBG
jpnn.com - Setelah di Kabupaten OKI, peristiwa keracunan makanan bergizi gratis (MBG) juga terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).
Setidaknya ada 9 siswa SD Negeri 3 Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman diduga keracunan usai mengkonsumsi makanan program MBG yang dibagikan pada Rabu 3 September 2025 kemarin.
Para siswa mengalami gejala mual dan muntah serta sakit perut. Mereka langsung dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan.
Kepala Dinas Kesehatan Muba dr Azmi Dariusmansyah membenarkan peristiwa tersebut.
"Dari laporan yang kami terima ada sembilan siswa. Ada yang mengalami gejala cukup serius, sampai ringan seperti mual, pusing dan muntah," ungkap Azmi, Kamis (4/9/2025).
Kata Azmi saat ini pihaknya sudah mengambil sampel makanan program MBG dan masih dalam pemeriksaan laboratorium.
"Sample makan sudah diambil dan dikirim ke BPOM Palembang, hasilnya keluar seminggu lagi. Untuk kondisi siswa saat ini semuanya sudah membaik," kata Azmi.
Kepala SPPG BGN Sekayu Oking Candra menegaskan, dapur penyedia makanan sementara dihentikan hingga hasil uji laboratorium keluar.
Setelah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), siswa di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) juga keracunan makanan seusai menyantap menu program MBG.
