Selain Dude Harlino dan Alyssa Soebandono, 80 Saksi Diperiksa Terkait Kasus Ini

jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri ternyata sudah memeriksa 82 orang saksi terkait kasus dugaan penipuan hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak menyatakan pihaknya memeriksa saksi yakni pasangan selebritas Dude Harlino dan Alyssa Soebandono.

"Total 82 saksi sudah diperiksa," kata Brigjen Pol Ade dilansir Antara, Kamis (2/4).

Menurutnya, pemeriksaan Dude Harlino dan Alyssa Soebandono merupakan pemeriksaan yang pertama kali sebagai saksi.

Suami istri itu diperiksa dalam kapasitas sebagai brand ambassador PT DSI yang diketahui berdasarkan fakta dan hasil penyidikan.

"Ya ini pemeriksaan pertama mereka," tambahnya.

Dude Harlino dan Alyssa Soebandono membenarkan pemanggilan ini merupakan pertama kalinya untuk mendukung upaya penyidikan dalam perkara yang kerugiannya diperkirakan mencapai Rp2,4 triliun itu.

"Iya betul, pertama kali dan juga mungkin Bareskrim nanti butuh informasi dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat," ucap Dude Harlino.