Selain Dynamite, Stepforward Lengkapi Line-up Jakarta Under Siege

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta Under Siege akhirnya resmi mengumumkan final lineup untuk Dynamite Live in Jakarta yang akan berlangsung di Rossi Musik, Fatmawati, Jakarta Selatan pada 16 Oktober 2026.

Melalui akun resmi di Instagram, kolektif yang mempertemukan Fever Joint Records, Smartest Bomb Records, dan Avenue Road Records itu mengumumkan susunan akhir pengisi acara.

Stepforward menjadi tambahan terakhir dalam lineup bersama Straight Answer, Unexist, Seeds dari Surabaya, Zeal, dan Homebodies.

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Kehadiran Stepforward juga membawa momentum tersendiri setelah merilis EP terbaru bertajuk Tak Pernah Mati, yang patut disimak oleh para hardcore kids dan metalhead.

Menjelang hari pelaksanaan Jakarta Under Siege, tiket presale dan paket bundel telah resmi Sold Out. Tiket reguler masih tersedia dalam jumlah terbatas, menyesuaikan kapasitas venue.

Band hardcore kenamaan asal London, Dynamite, akan menjadi bintang tamu utama dalam Under Siege Jakarta 2026.

Dalam konser mendatang, Dynamite tidak akan tampil sendiri di hadapan para pencinta musik hardcore. Konser Dynamite juga turut dimeriahkan oleh sederet band hardcore lokal seperti, Straight Answer, Homebodies, Unexist, Seeds, Zeal, hingga Stepforward.

Kehadiran Dynamite di Jakarta tentu sangat dinantikan oleh penggemar, termasuk pencinta musik hardcore.