Selain Fokus Hukum, Peradi Jakbar Turut Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) tak hanya gencar meningkatkan pemahaman dan penguasaan ilmu hukum para advokat dan alumni PKPA, tetapi juga mulai aktif melakukan penyuluhan pentingnya kesehatan.

Ketua DPC Peradi Jakbar Suhendra Asido Hutabarat menyampaikan pihaknya memulainya dengan melakukan sosialiasi deteksi dini dan pencegahan kanker prostat, serviks, dan payudara.

"Sosialisasi kanker bagi laki-laki maupun perempuan dengan tagline 'Cegah Lebih Awal, Hidup Sehat Bahagia'," ujarnya saat membuka acara sosialisasi deteksi dan pencegahan kanker prostat, serviks, dan payudara di Jakarta, Minggu, (4/10).

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DPC Peradi Jakbar menggandeng Lembaga Kanker Indonesia (LKI) untuk menyosialisasikan cara mendeteksi dan mencegah kanker serta Kimia Farma untuk pap smear atau deteksi kanker leher rahim (serviks).

"Pentingnya sosialisasi ini, supaya kita mengetahui dan bisa mendeteksi lebih dini, supaya jangan sampai nanti, amit-amitlah kita harus berhadapan dengan cancer," katanya.

Asido mengungkapkan, DPC Peradi Jakbar sangat aktif menggelar berbagai kegiatan dan kerja sama. Teranyar, menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Pro Billiar Center (PBC).

Anggota DPC Peradi Jakbar dan alumni PKPA-nya bisa main billiar di sana gratis atau tanpa harus membayar sewa meja.

"Cuma tunjukin KTA Jakarta Barat atau tunjukin sertifikat PKPA Jakarta Barat. Asal nanti dikoordinasikan saja, gratis," ujar dia.