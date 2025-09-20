Selain Gugatan Rp114 Miliar, Nikita Mirzani Siapkan Laporan Lain untuk Reza Gladys

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nikita Mirzani menyatakan akan melayangkan gugatan tambahan terhadap Reza Gladys.

Sebelumnya, Nikita telah melayangkan gugatan perdata senilai Rp 114 miliar atas dugaan wanprestasi terhadap Reza Gladys.

"Nanti malah ada gugatan baru lagi," kata Nikita Mirzani saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Namun, janda tiga anak tersebut menyatakan belum mau memerinci gugatan tambahan yang akan diajukannya.

Dia menyatakan publik akan bisa melihatnya secara terbuka melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah resmi diajukan.

Nikita menegaskan gugatan tersebut terkini tengah ditangani oleh tim penasihat hukumnya.

"Eh, enggak tahu aku, itu lawyer," ujar Nikita.

"Ada, nanti tinggal lihat aja di website-nya PN," imbuhnya.