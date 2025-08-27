menu
Sebelum Hadiri Pacu Jalur, Melly Mike Ternyata Jalan-jalan di PIK
Rapper asal Amerika Serikat, Melly Mike saat jalan-jalan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta. Foto: Dok. PIK

jpnn.com, JAKARTA - Rapper asal Amerika Serikat, Melly Mike ternyata tidak hanya menghebohkan Pacu Jalur, tetapi juga kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).

Dia yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia mengungkap rasa takjub. Senyum lebar tidak pernah lepas dari wajah Melly Mike saat langkah kakinya menapaki kawasan PIK.

Pelantun Young, Black, and Rich yang viral itu awalnya dijadwalkan untuk menghadiri Festival Pacu Jalur 2025 di Kuantan Singingi, Riau.

Namun, sebelum terbang ke Sumatera, Melly Mike memilih menyelipkan waktu untuk mengenal sisi lain Jakarta melalui kawasan PIK, sebuah destinasi wisata urban yang belakangan banyak diperbincangkan.

Melly Mike tiba di Jakarta pada Selasa (19/8) siang. Sambutan hangat yang diterima sejak di bandara membuatnya merasa betah.

"Keramahan orang-orang di sini sungguh luar biasa, saya langsung merasa nyaman,” kata Melly Mike.

Keesokan harinya, pemilik EP Selfish Nightmares itu mulai petualangan. Batavia PIK2 menjadi persinggahan pertama, tempat menyantap makan siang sambil menikmati suasana yang memadukan arsitektur kolonial dan nuansa modern.

Dari sana, langkah Melly Mike berlanjut ke Pantjoran PIK, kawasan ikonik dengan ornamen oriental. Dia tidak sekadar berjalan-jalan, terapi ikut mengenakan baju tradisional oriental dan berfoto di atas pagoda yang menjulang.

