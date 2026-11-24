jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah fakta baru terungkap dari hasil pengembangan penyidikan Bareskrim terhadap kasus penyadapan yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah anggota Polri lainnya.

Selain menyadap ribuan nomor telepon, termasuk Presiden Prabowo Subianto, kelompok tersebut juga melakukan tindakan makar hingga menyerang institusi Polri.

Hal itu diketahui dari pemeriksaan saksi dan penemuan barang bukti yang dilakukan penyidik.

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Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan tindaka penyerangan kepada Korps Bhayangkara dilakukan Kombes Iman Imanuddin (II).

"Tersangka II memerintahkan pembuatan konten yang menyerang Polri, ya tadi kami temukan ada kaus bertuliskan ACAB (all corps are bastard); kemudian tersangka II tersebut memesan 500 kaus yang bermotif tiga jari ya yang direncanakan untuk dipakai dalam kegiatan demonstrasi," kata Asep di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/11).

Kombes Iman Imanuddin menjadi tersangka makar bersama dengan Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Brigjen Tedjo Kusumo.

Lalu untuk peran dari Listyo dalam perkara makar yakni memerintahkan dan menerima laporan hasil penyadapan serta surveillance dari tersangka lainnya.

"Ini berdasarkan pemeriksaan saksi maupun tersangka-tersangka yang lain termasuk ditemukan beberapa bukti dan petunjuk," kata Asep.