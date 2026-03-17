Selain Operasi Ketupat, Polri Sediakan Mudik Gratis Presisi untuk Lebaran 2026

jpnn.com - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menekankan bahwa Operasi Ketupat bukan sekadar rutinitas mengatur lalu lintas di jalan raya.

Lebih dari itu, operasi ini merupakan misi kemanusiaan untuk memastikan kebahagiaan masyarakat di hari raya.

Menurut Irjen Agus, Polri mengedepankan sisi humanis dalam setiap pengamanan arus mudik dan balik. Hal ini sejalan dengan arahan langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Operasi Ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Keselamatan, ketertiban, dan kelancaran adalah hal paling utama. Kami ingin memastikan perjalanan pemudik penuh dengan kebahagiaan dan kerinduan untuk bertemu keluarga," kata Irjen Agus di Pos Terpadu KM 57, Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Senin (16/3).

Untuk mendukung misi tersebut, Irjen Agus mengumumkan program unggulan bertajuk "Mudik Gratis Presisi" yang akan diselenggarakan secara serentak di jajaran Polda di seluruh Indonesia.

"Pak Kapolri punya program Mudik Gratis Presisi yang diberangkatkan dari masing-masing Polda. Tidak hanya untuk berangkat, kami juga menyiapkan Mudik Balik Gratis Presisi bagi masyarakat," ungkapnya.

Dia menjelaskan langkah ini diambil untuk menekan angka kecelakaan, terutama bagi pemudik yang nekat menggunakan sepeda motor.

Dengan mudik gratis, diharapkan risiko di jalan dapat diminimalisir sehingga masyarakat bisa merayakan Idulfitri dengan tenang.