Selain Sampaikan Dukacita, DPR Juga Koordinasikan Bantuan dan Evakuasi Korban Terdampak Gempa di NTT

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan bila keselamatan warga harus menjadi prioritas pemerintah dalam menangani gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dasco mengimbau agar warga di NTT yang terdampak gempa berkekuatan 7,7 magnitudo itu bisa mengikuti arahan dari pemerintah melalui BMKG, BNPB, maupun pemerintah daerah (pemda).

"Keselamatan warga menjadi prioritas utama. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, serta pemerintah daerah," kata Dasco dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (15/8/2026).

Dasco memastikan pimpinan DPR RI segera melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan dewan, khususnya komisi terkait di Legislatif, termasuk Legislator asal Dapil NTT untuk segera membantu dan memenuhi kebutuhan warga terdampak bencana alam tersebut.

"Sebagai pimpinan DPR RI, saya akan mendorong koordinasi dengan komisi terkait dan anggota DPR dari daerah terdampak agar kebutuhan masyarakat, mulai dari evakuasi, layanan kesehatan, logistik hingga pemulihan fasilitas, dapat segera ditangani," tegas Dasco.

Terakhir, Ketua Harian Partai Gerindra itu menyampaikan duka cita mendalam bagi korban, termasuk warga NTT dan sekitar yang terdampak gempa bumi tersebut.

Dia berdoa agar warga yang terdampak diberi kekuatan dan keselamatan.

"Saya menyampaikan duka dan keprihatinan atas gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur. Semoga seluruh masyarakat terdampak diberikan kekuatan dan keselamatan," tegas Dasco.