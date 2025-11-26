Selama 6 Hari, 51 UMKM Hadir di Pertamina SMEXPO 2025

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - PT Pertamina membuka Pameran UMKM Nasional, Pertamina SMEXPO (Small Medium Enterprise Expo) 2025 yang melibatkan 51 UMKM binaan.

Pameran produk lokal berkualitas ini akan berlangsung di Mall Bintaro Jaya Xchange II, Tangerang Selatan, pada 25–30 November 2025, dan menjadi bagian dari komitmen kolaborasi antara korporasi, pemerintah dan pelaku UMKM dalam mendorong pemberdayaan UMKM agar lebih berdaya dan berdaya saing tinggi, serta meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebutkan, Pertamina menjadi salah satu BUMN yang mendukung UMKM untuk lebih berdaya.

Maman juga mengapresiasi konsistensi Pertamina sejak 2020 dalam menyelenggarakan program Pertamina SMEXPO sebagai salah satu upaya nyata pemberdayaan UMKM.

"Kolaborasi antara korporasi besar seperti Pertamina dengan pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional dan membuat produk lokal makin vokal di kancah global," ujar Maman pada Pembukaan pameran UMKM nasional Pertamina SMEXPO, di Tangerang Selatan, Selasa (25/11).

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menambahkan Pertamina berkomitmen penuh melakukan pembinaan UMKM sebagai implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan.

"Saat ini tercatat sekitar 66.182 UMKM yang menjadi binaan Pertamina sejak tahun 1993, di mana lebih dari 32 ribu saat ini masih aktif. Program Pertamina SMEXPO yang kami inisiasi sejak masa pandemi terus berkembang hingga saat ini, tidak lagi sekadar tentang meningkatkan omset, namun sekaligus mengembangkan pasar dan membuka networking dengan potensial buyer baik dari dalam maupun luar negeri," kata Simon.

Pertamina SMEXPO 2025 kembali mengusung tagline 'Lokal jadi Vokal' dengan melibatkan 51 UMKM Binaan Pertamina dari seluruh Indonesia, terdiri dari beragam segmen yakni kriya, perhiasan, makanan berat dan camilan ringan, hingga produk busana yang kaya akan ornamen khas Indonesia.