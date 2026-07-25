Selama 8 Jam, Personel Gulkarmat Berjibaku Padamkan Kebakaran 2 Gudang di Jakut

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran melanda dua bangunan gudang di Jalan Komplek Kawasan Nomor F17, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (Jakut).

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman menyebutkan objek yang terbakar itu, yakni dua bangunan gudang milik PT Inova Nusantara yang berisikan mesin pompa air dan PT Sahabat yang berisikan mesin genset.

“Total luas objek yang terbakar 250 meter persegi,” tutur Gatot di Jakarta, Sabtu (25/7).

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Sudin Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berjibaku selama delapan jam lebih untuk memadamkan api pada dua bangunan terbakar itu.

“Kami memulai aksi pemadaman pukul 19.03 WIB dan api baru benar-benar padam sekitar pukul 03.37 WIB,” kata Gatot.

Menurut dia, kebakaran sudah dapat diatasi pukul 20.02 WIB. Namun, masa pendinginannya membutuhkan waktu yang panjang, yakni hingga Sabtu pagi.

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"Kami baru dapat memastikan api padam setelah masa pendinginan yang panjang," ujar Gatot.

Pihaknya mengerahkan 85 personel dengan 17 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan gudang milik pria bernama Hendrik Saputra itu.