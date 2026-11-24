jpnn.com, MALANG - Aktivitas wisata di Kaldera Tengger, Gunung Bromo, ditutup selama berlangsungnya kegiatan adat Megeng atau Pati Geni Wulan Kapitu, pada 8-9 Desember 2026 dan 6-7 Januari 2027.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan penutupan yang bertepatan dengan pelaksanaan Megeng atau Pati Geni Wulan Kapitu 2026 juga berlaku untuk akses kendaraan bermotor.

Meski demikian kendaraan yang sifatnya darurat masih diizinkan melintas kawasan tersebut.

"Penutupan pada 8 Desember dilakukan pukul 17.00 WIB sampai 23.59 WIB pada 9 Desember 2026, lalu juga pada 6 Januari pukul 17.00 WIB sampai 23.59 WIB pada 7 Januari 2027," kata Rudijanta dalam keterangan resmi yang diterima di Kota Malang, Jawa Timur, Senin.

Dia menyebut penutupan kawasan pada 8-9 Desember berakhir pada 10 Desember 2026 dan akses wisata akan dibuka pukul 00.01 WIB.

Sedangkan untuk penutupan Kaldera Tengger yang berlangsung mulai 6-7 Januari 2027 berakhir pada 8 Januari, akses wisata dibuka kembali di pukul 00.01 WIB.

Ketentuan penutupan aktivitas wisata tertuang di dalam Surat Pengumuman Nomor: PG.33/T.8/BIDTEK/HMS.01.07/B/11/2026 yang diterbitkan Minggu (22/11).

Surat dari Balai Besar TNBTS menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran yang dikeluarkan Paruman Dukun Pandita Kawasan Tengger Nomor: 448/E/PDP-Tengger/XI/2026, pada 9 November 2026.