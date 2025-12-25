Selama Libur Nataru, Ragunan Buka Lebih Awal, Cek Harga Tiket di Sini

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan menambah jam operasional selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru).

Langkah itu dilakukan guna melayani masyarakat yang ingin berlibur akhir tahun.

Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang mengatakan pihaknya akan membuka wisata tersebut lebih awal dari biasanya.

"Normalnya jam 07.00 WIB, jadi kami buka jam 06.00 WIB dan jam tutup 16.30 WIB," ungkap Wahyudi kepada wartawan di

Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan prediksi keramaian pengunjung, yakni 25 Desember 2025 sampai 5 Januari 2026.

Oleh larena itu, jam operasional menyesuaikan hari libur perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 untuk bisa maksimal melayani pengunjung.

Pada Kamis ini hingga jam 11.00 WIB, tercatat sebanyak 28.876 pengunjung mendatangi Taman Margasatwa Ragunan.

"Saya sampaikan 28.876 pengunjung di posisi jam 11.00 WIB, kemungkinan saat ini sudah lebih dari 30.000 pengunjung ya," katanya.