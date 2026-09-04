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Selama Purbaya Jadi Menkeu, Tak Kan Ada Tax Amnesty

Selama Purbaya Jadi Menkeu, Tak Kan Ada Tax Amnesty
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Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan selama menjadi Menteri maka tidak akan ada program tax amnesty atau pengampunan pajak.

Purbaya menyebut lebih memilih merapikan tax collection. 

"Saya kan pernah bilang, selama saya jadi Menteri Keuangan tidak ada tax amnesty," kata Purbaya di Jakarta, Kamis (3/9).

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Purbaya mengaku tax amnesty sangat merugikan orang pajak. Sebab, saat diperiksa si pengemplang pajak tidak memiliki data yang jelas.

"Dengan data yang masih tidak terlalu jelas, orang saya dipanggil, dan diperiksa, ditahan juga," katanya.

Untuk itu, Purbaya memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan tax amnesty untuk meningkatkan pendapatan pada sektor pajak.

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Purbaya menegaskan lebih memilih untuk merapikan tax collection atau pengumpulan pajak dari wajib pajak tanpa ada pengampunan.

Menurut dia, merapikan tax collection akan lebih menguntungkan bagi petugas pajak, sebab tidak terlalu berisiko terhadap petugas.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan selama menjadi Menteri maka tidak akan ada program tax amnesty atau pengampunan pajak.

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