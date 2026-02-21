Selama Ramadan, Vidio Hadirkan Beragam Tontonan Spesial

jpnn.com, JAKARTA - Meramaikan bulan suci Ramadan, Vidio menghadirkan rangkaian tontonan lengkap yang siap menemani setiap momen, dari sahur hingga berbuka, dari refleksi diri hingga euforia kemenangan.

Mengusung tema Menuju Kemenangan Bersama Vidio, platform tersebut menghadirkan Ramadan yang tidak hanya penuh makna, tetapi juga tetap seru, relevan, dan memberi ruang hiburan yang menyegarkan di sela-sela ibadah.

Selama Ramadan tahun ini, penonton dapat menikmati ragam pilihan konten yang luas, mulai dari film dan series religi-romantis Indonesia, drama Korea dan Turki, hingga pertandingan olahraga dunia. Semua tersaji dalam satu platform, menghadirkan pengalaman menonton yang menyatukan hiburan, nilai, dan semangat kebersamaan.

Kisah Cinta, Iman, dan Harapan di Bulan Suci

Ramadan identik dengan perjalanan batin, refleksi, dan harapan baru. Vidio merangkumnya lewat deretan cerita yang menghangatkan hati dan dekat dengan keseharian penonton Indonesia.

A dan Z: InsyaAllah Cinta hadir sebagai series religi-romantis yang menyentuh, mengisahkan Zara (Laura Moane) yang harus menerima takdir menikah dengan Gus Abyan (Rizky Nazar) setelah kepergian kakaknya.

Perlahan, keraguan berubah menjadi pemahaman, dan cinta tumbuh melalui ketulusan, kesabaran, serta nilai-nilai keimanan. Series itu tayang mulai 19 Februari 2026, dengan penayangan lebih awal (express) pada 12 Februari 2026.

Nuansa pencarian makna hidup juga terasa dalam The Sun Gazer: Cinta Dari Langit, sebuah kisah tentang kehilangan, penerimaan, dan harapan baru.