Selamat, 4 Sekolah Rakyat Meraih Penghargaan Mandaya Awards 2026 dari Kemenko PMK

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak empat Sekolah Rakyat meraih penghargaan sebagai Penyelenggara Sekolah Rakyat Terbaik dalam ajang Mandaya Awards 2026.

Apresiasi ini diberikan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayan Masyarakat (Kemenko PM).

Adapun empat sekolah tersebut, yakni Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Kediri, SRT 1 Kabupaten Takalar, SRT 1 Kabupaten Bogor yang ketiganya dari jenjang SMA, dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 14 Bandung Barat.

Mandaya Awards 2026 adalah penghargaan bagi berbagai pihak yang dinilai telah memberi kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, pesantren, badan usaha, hingga masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

Menurut Menko Muhaimin, angka kemiskinan tidak dapat turun dengan sendirinya, tetapi perlu melibatkan banyak pihak, mulai dari kontribusi kepala desa, dosen, mahasiswa, pengusaha, hingga pimpinan pesantren.

"Di balik turunnya angka kemiskinan ini, ada orang-orang yang mau turun tangan. Para kepala desa yang turun terus ke dusun masing-masing," kata Muhaimin di Ballroom Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Selasa (27/10).

"Bukan yang paling besar lembaganya, juga bukan yang paling mahal anggarannya. Tetapi yang paling kami harapkan adalah siapa yang dampaknya nyata dan dibuktikan," sambungnya.