menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Selamat, Adhisty Zara dan Tsaqib Dikaruniai Anak Pertama

Selamat, Adhisty Zara dan Tsaqib Dikaruniai Anak Pertama

Selamat, Adhisty Zara dan Tsaqib Dikaruniai Anak Pertama
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Adhisty Zara dan Tsaqib. Foto: Instagram/zaraadhsty

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris Adhisty Zara dan suaminya, Tsaqib.

Sebab, mantan personel JKT48 itu baru saja melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki.

Kabar bahagia tersebut dibagikan oleh keduanya melalui akun Instagram baru-baru ini.

Baca Juga:

"Alhamdulillah telah lahir putra kami tercinta, Benjiro Nayel Ali, 19 September 2026," ungkap Adhisty Zara, Sabtu (26/9).

Aktris sekaligus penyanyi berusia 23 tahun itu kemudian menyampaikan curahan hati atas kehadiran anak pertama.

Adhisty Zara membeberkan bagaimana kehadiran buah hatinya membawa perubahan besar dalam hidupnya dan suami.

Baca Juga:

"Kamu datang, dan dunia kami berubah dengan cara yang begitu indah. Sejak hari itu, kami belajar lagi setiap harinya-belajar mengenal kamu, memahami cinta yang baru, dan pelan-pelan belajar jadi orang tua buat kamu," jelasnya.

Adhisty Zara juga mengucapkan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menjadi orang tua.

Adhisty Zara baru saja melahirkan anak pertamanya dengan Tsaqib, yang berjenis kelamin laki-laki.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI