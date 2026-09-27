Selamat, Adhisty Zara dan Tsaqib Dikaruniai Anak Pertama

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris Adhisty Zara dan suaminya, Tsaqib.

Sebab, mantan personel JKT48 itu baru saja melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki.

Kabar bahagia tersebut dibagikan oleh keduanya melalui akun Instagram baru-baru ini.

"Alhamdulillah telah lahir putra kami tercinta, Benjiro Nayel Ali, 19 September 2026," ungkap Adhisty Zara, Sabtu (26/9).

Aktris sekaligus penyanyi berusia 23 tahun itu kemudian menyampaikan curahan hati atas kehadiran anak pertama.

Adhisty Zara membeberkan bagaimana kehadiran buah hatinya membawa perubahan besar dalam hidupnya dan suami.

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"Kamu datang, dan dunia kami berubah dengan cara yang begitu indah. Sejak hari itu, kami belajar lagi setiap harinya-belajar mengenal kamu, memahami cinta yang baru, dan pelan-pelan belajar jadi orang tua buat kamu," jelasnya.

Adhisty Zara juga mengucapkan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menjadi orang tua.