Selamat, Ayushita Sudah Menikah Dengan Gerald Situmorang

jpnn.com - Aktris sekaligus penyanyi Ayushita ternyata telah menikah dengan musisi Gerald Situmorang.

Kabar bahagia itu pertama kali dibagikan oleh pasangan selebritas tersebut melalui akun Gerlad Situmorang di Instagram.

Melalui akunnya di Instagram, basis grup band Barasuara itu membagikam potretnya bersama Ayushita dengan mengenakan busana pengantin serba putih.

Sebuah buket bunga berada dalam genggaman Ayushita.

"18 Januari 2026," ujar Gerald Situmorang melalui akunnya di Instagram pada Selasa (17/2).

Unggahan itu tentu mendapat sambutan bahagia dari teman sesama selebritas dan warganet.

Ucapan selamat pun memenuhi kolom komentar unggahan tersebut.

Dalam unggahan lainnya, Gerald Situmorang turut mengucapkan terima kasih atas ucapan doa dan selamat.