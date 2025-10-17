Selamat, Bank Jakarta Raih Penghargaan Regional Banking ESG Excellence Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta menerima penghargaan Regional Banking ESG Excellence Awards atas kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta dan Nasional melalui dukungan pada sektor UMKM, serta pemberdayaan komunitas.

Adapun prestasi tersebut didapat dalam ajang Road to CNBC Indonesia Awards di Jakarta pada Kamis (16/10).

Penghargaan itu diterima oleh Direktur Keuangan & Strategi Bank Jakarta, Basaria Martha Juliana sebagai apresiasi kepada Bank Jakarta yang dinilai telah mendorong adaptasi ESG dalam aktivitas bisnisnya.

Direktur Keuangan & Strategi Bank Jakarta, Basaria Martha Juliana dalam sambutan menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi sebagai energi untuk terus berinovasi dan memperluas dampak positif.

"Terima kasih kami sampaikan kepada Pemegang Saham, seluruh nasabah, maupun pemangku kepentingan yang senantiasa memberikan kepercayaan dan dukungannya kepada Bank Jakarta," ungkap Martha dalam keterangan resmi.

Penghargaan Regional Banking ESG Excellence Awards merupakan bagian dari Road to CNBC Indonesia Awards yang menjadi rangkaian penghargaan dari CNBC Indonesia TV dalam memberikan eksposur bagi institusi dan korporasi di Indonesia.

Pada 2025 ini, penghargaan dilakukan dengan mempertimbangkan penilaian berbagai indikator dengan memperhatikan kinerja bisnis dan keuangan serta melihat tata kelola bank yang dinilai berdasarkan nilai komposit GCG.

Lebih lanjut Martha juga mengucapkan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta, selaku pemegang saham yang terus mendukung langkah-langkah transformasi Bank Jakarta untuk semakin kuat dan berkelanjutan.