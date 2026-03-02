Selamat, Bank Raya Raih Penghargaan Indonesia Popular Digital Product Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya sebagai bank digital bagian dari BRI Group berkomitmen untuk terus memperkuat inovasi teknologi, serta memperluas akses layanan keuangan dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

Sejalan dengan upaya tersebut, Bank Raya mendapatkan penghargaan dalam ajang Digital Day 2026: Digital Sovereignty – Leaders Must Act Now to Secure The Future.

Pada acara yang diselenggarakan di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI, Bank Raya berhasil memenangkan kategori Indonesia Popular Digital Product Awards 2026.

Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata atas komitmen Bank Raya dalam menghadirkan inovasi digital yang relevan, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Penghargaan Indonesia Popular Digital Product Awards 2026 memberikan apresiasi kepada perusahaan dan pemimpin teknologi yang dinilai berhasil mendorong transformasi digital serta memperkuat kedaulatan digital nasional di berbagai sektor, termasuk industri keuangan.

Penilaian penghargaan dilakukan berdasarkan kajian popularitas yang mengukur tingkat pemahaman dan apresiasi publik terhadap produk serta layanan digital di industri keuangan.

Metodologi ini memastikan penghargaan diberikan kepada produk dan layanan yang benar-benar diminati, dipercaya, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Kami berterima kasih atas penghargaan dalam ajang Digital Day 2026 ini. Penghargaan ini menjadi kehormatan sekaligus pengakuan atas komitmen kami dalam memperkuat transformasi digital dan menghadirkan solusi perbankan yang inovatif, relevan, serta

berorientasi pada kebutuhan nasabah," kata Direktur Digital dan Operasional Bank Raya Lukman Hakim yang di ajang bersamaan mendapatkan penghargaan Indonesia Popular CIO & CTO Awards 2026.