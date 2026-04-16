menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Selamat! Beckham Putra Jadi Sarjana Ilmu Pemerintahan

Selamat! Beckham Putra Jadi Sarjana Ilmu Pemerintahan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gelandang Persib, Beckham Putra, mengenakan toga wisuda Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani). Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, BANDUNG - Bintang Persib, Beckham Putra, resmi menyandang gelar sarjana Ilmu Pemerintahan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani).

Pemain berposisi gelandang itu berhasil menyelesaikan pendidikan di tengah kesibukannya di Persib Bandung dan Timnas Indonesia.

Menurutnya, tidak mudah menjalani kulah sambil tetap fokus membela Persib di kompetisi BRI Super League.

Apalagi, Beckham Putra bersama Persib kini tengah fokus menyelesaikan kompetisi dengan hattrick juara.

"Ini rangkaian panjang saya bisa lulus sebagai sarjana, tidak mudah di tengah kesibukan yang sanga sibuk. Kebetulan saya di Persib dan di timnas juga lumayan padat jadwalnya, Alhamdulillah saya bisa bagi waktu dengan kuliah di Unjani," kata Beckham Putra di Bandung, Kamis (16/4/2026).

Pria berusia 24 tahun tu betul-betul berusaha demi bisa menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah.

Pendidikan tetap yang utama, sekalipun Beckham Putra kini sukses sebagai pesepakbola profesional.

Selain itu, proses kuliah yang online, memudahkannya bisa tetap mengikuti mata kuliah dari jarak jauh.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI