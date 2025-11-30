Selamat, BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Ajang ASRRAT 2025

jpnn.com, BALI - BPJS Ketenagakerjaan kembali mencapai prestasi di tingkat internasional dengan meraih Platinum Rank untuk Integrated Report 2024 dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025 yang berlangsung di The Westin Resort Nusa Dua Bali.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha.

Ajang ini diselenggarakan National Center for Sustainability Reporting (NCSR) bekerja sama dengan Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP).

Penghargaan ini diberikan kepada organisasi yang dinilai memiliki kualitas laporan keberlanjutan unggul, komprehensif, serta selaras dengan standar global.

Pada pembukaan acara, Chairman Board of Trustee NCCR Bambang Brodjonegoro yang hadir secara online menjelaskan pentingnya harmonisasi standar pelaporan keberlanjutan secara global.

“Dengan data yang kuat, konsisten, dan selaras dengan standar global, laporan keberlanjutan dapat menjadi alat strategis yang menunjukkan kesiapan organisasi menghadapi transisi ekonomi dan tantangan keberlanjutan,” kata Bambang Brodjonegoro.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha menyampaikan penghargaan ini sejalan dengan visi institusi untuk mewujudkan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia.

Asep mengatakan penghargaan Platinum Rank ini menjadi bukti nyata komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelola lembaga secara berkelanjutan, memastikan tata kelola yang kuat, meningkatkan dampak sosial, serta berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan.