Selamat dari Kecelakaan KM Virgo, 22 Orang Tak Terdata di Manifes

jpnn.com, BANJARMASIN - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin masih mencocokkan data 22 penumpang yang selamat dari kecelakaan Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8, tetapi tidak terdapat dalam data manifes kapal yang diperoleh dari Surabaya.

Berdasarkan data manifes yang diperoleh KSOP Banjarmasin dari Surabaya, jumlah penumpang tercatat 243 orang. Namun, setelah mendata 108 penumpang yang selamat, ditemukan 22 orang yang tidak terdapat dalam data manifes kapal.

“Data yang ada, sama data yang di manifes, itu ternyata ada 22 orang tidak ada di data manifes kapal yang ada itu. Jadi, kami lagi coba mencocokkan,” kata Kepala KSOP Kelas I Banjarmasin Heri Purwanto dalam konferensi pers perkembangan operasi SAR hari kedelapan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu malam.

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Dia mengatakan pihaknya masih mencocokkan data tersebut untuk mengetahui apakah terdapat selisih tambahan dari jumlah 243 orang atau terjadi perbedaan pencatatan identitas penumpang antara data manifes kapal dengan data yang diperoleh dari penumpang selamat.

Heri menyebut salah satu kemungkinan yang masih dikonfirmasi ialah penumpang menggunakan nama panggilan saat tercatat dalam manifes, sementara ketika didata di Banjarmasin menggunakan nama sesuai kartu tanda penduduk (KTP).

“Biasanya kan penumpang itu misalnya dia pakai namanya nama panggilan. Ternyata pada saat di sini namanya sesuai dengan KTP. Nah itu mungkin masih kita coba konfirmasi sama teman-teman nanti di Surabaya,” ujar Heri.

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Hingga hari kedelapan operasi SAR, Minggu, pukul 22.00 Wita, Basarnas mengonfirmasi 118 korban ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 10 orang meninggal dunia, sementara masih terdapat 125 orang yang belum ditemukan dari total 243 orang dalam manifes KM Virgo Transport 8.

KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang ketika berlayar dari Surabaya, Jawa Timur, menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sejak 12 September 2026.