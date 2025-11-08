Selamat Datang Suzuki Satria Pro dan F150, Harga Rp 30 Jutaan

jpnn.com, SENTUL - Setelah lama dinanti, PT. Suzuki Indomobil Motor (SIM) akhirnya merilis generasi terbaru dari motor legendaris mereka — Satria.

Hadir dalam dua model—Satria F150 dan Satria Pro, masing-masing dengan tawaran fitur dan harga yang bikin penasaran para pencinta kecepatan.

Varian tertinggi, Satria Pro, dibanderol Rp 34,9 juta (on the road DKI Jakarta).

Sementara itu, versi regulernya, Satria F150, punya harga lebih ramah di kantong Rp 31 juta.

Sebagai perbandingan, rival terdekatnya, Honda Sonic 150R, masih bertahan di kisaran Rp 28 juta–Rp 29,1 juta.

Dengan selisih harga sekitar Rp 3 juta, Suzuki rupanya tak sekadar menambah embel-embel “Pro”.

Sport bike anyar itu dijejali segudang fitur baru yang tak cuma memanjakan mata, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengendara.

Fiturnya Bukan Gimmick