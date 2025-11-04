Selamat, Didimax Raih Peringkat Top 3 Best Broker JFX Oktober 2025

jpnn.com, JAKARTA - Didimax mengumumkan pencapaian sebagai salah satu Pialang Terbaik (Top 3 Broker) dengan volume transaksi tertinggi di Oktober 2025.

Penilaian itu diberikan oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan Jakarta Futures Exchange (JFX), menempatkan Didimax dalam peringkat ketiga dengan volume transaksi tertinggi dari seluruh Pialang Berjangka yang beroperasi di bawah naungan JFX dan KBI.

"Lebih dari itu, Didimax mencatat pencapaian luar biasa dengan volume transaksi sepanjang Oktober 2025 sebesar hampir 200.000 lot," ungkap Yadi Supriyadi selaku Komisari Utama PT Didi Max Berjangka dalam keterangan resmi.

Yadi Supriyadi kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan kepada Didimax.

Menurutnya, pencapaian itu menegaskan posisi Didimax sebagai pialang berjangka terpercaya yang selalu konsisten memberikan layanan edukasi profesional bagi nasabah di seluruh Indonesia.

Bukan hanya sebuah perusahaan pialang, Didimax menempatkan posisi sebagai tempat belajar trading terbaik bagi kalangan awam, dengan berfokus kepada edukasi dan literasi nasabah.

"Kami terus berkomitmen untuk terus meningkatkan edukasi dan menghadirkan layanan terbaik dan memastikan setiap nasabah mendapatkan keamanan," tambahnya.

Yadi Supriyadi itu lantas menyampaikan sejumlah kelebihan Broker Didimax, di antaranya: