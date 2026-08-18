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Selamat! Dikta Resmi Menikah dengan Rachel Florencia

Selamat! Dikta Resmi Menikah dengan Rachel Florencia
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Dikta dan Rachel Florencia. Foto: Instagram/dikta

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari selebritas Pradikta Wicaksono atau yang akrab disapa Dikta.

Mantan vokalis Yovie And The Nuno itu dikabarkan telah menikahi kekasih hatinya, Rachel Florencia atau Rachel Cia.

Kabar pernikahan Dikta pun telah dikonfirmasi oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

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Kepala KUA Pesanggrahan, Haji Basirun mengatakan Dikta telah menikah pada Minggu (16/8) lalu.

Pernikahan selebritas 40 tahun itu digelar di sebuah restoran.

"Kebetulan yang namanya Pradikta, kebetulan ya menikah di sini, sudah terdaftar dan sudah dilaksanai di tanggal 16 Agustus 2026," ujar Basirun di kantor KUA Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (18/8).

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Dia membeberkan bahwa berkas pernikahan pasangan tersebut telah didaftarkan sejak bulan lalu.

Berkas pernikahan Dikta dan pasangan telah masuk ke KUA Pesanggrahan pada pekan pertama di bulan Juli.

Kabar bahagia datang dari selebritas Pradikta Wicaksono atau yang akrab disapa Dikta. Dia telah menikahi kekasih hatinya, Rachel Florencia.

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