Selamat, Film Pangku Raih 4 Penghargaan di Busan International Film Festival 2025

jpnn.com, BUSAN - Film debut penyutradaraan Reza Rahadian yang berjudul Pangku, berhasil memenangkan 4 penghargaan sekaligus di Busan International Film Festival (BIFF) 2025.

Empat penghargaan yang diraih film Pangku yakni KB Vision Audience Award, FIPRESCI Award, Bishkek International Film Festival-Central Asia Cinema Award, dan Face of the Future Award.

"Dari hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih kepada Busan International Film Festival 2025 dan semua pihak yang terlibat atas rekognisi yang telah diberikan untuk film kami. Film Pangku lahir dari kerja bersama dan karya kolaboratif para pemain dan kru dari sejak praproduksi hingga saat ini,” kata sutradara film Pangku, Reza Rahadian.

“Semoga film ini bisa terus hidup di hati dan memberi inspirasi dari kisah seorang perempuan yang menghidupi hidup dengan sederhana untuk kebahagiaannya, keluarga, dan sekitarnya,” tambah Reza Rahadian.

Dalam BIFF 2025, film Pangku berkompetisi di program Vision Asia, sekaligus menjadi momen untuk world premiere (penayangan perdana).

KB Vision Award diberikan kepada film Asia dalam program Vision Asia yang mendapatkan suara terbanyak dari penonton. Sementara FIPRESCI Award diberikan kepada film-film Asia yang menunjukkan keunggulan artistik dan talenta inovatif yang luar biasa.

Bishkek International Film Festival-Central Asia Cinema Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh Bishkek International Film Festival (BIFF) bekerja sama dengan Busan International Film Festival dan didukung oleh Departemen Sinematografi di bawah Kementerian Kebudayaan, Informasi, dan Kebijakan Pemuda Republik Kyrgyzstan untuk satu film Asia.

Face of the Future Award, yang didukung oleh perusahaan kreatif dan sosial Thailand, Alternative Universe Co., Ltd., juga diberikan kepada film Asia di program Vision Asia yang mewakili masa depan sinema Asia.