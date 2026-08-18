Selamat, Germany Brilliant Raih The People’s Choice Award
jpnn.com, JAKARTA - Germany Brilliant (GB), brand perlengkapan dapur dan kamar mandi yang hadir di Indonesia sejak 2003 terus berkomitmen menghadirkan solusi modern untuk kebutuhan hunian masa kini.
Sejak awal, Germany Brilliant mengusung konsep gaya hidup modern yang memadukan fungsi optimal, kenyamanan, keamanan, serta nilai estetika dalam setiap produknya.
Melalui inovasi yang berkelanjutan, Germany Brilliant terus berupaya menghadirkan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup penggunanya secara menyeluruh.
Kamar mandi dan dapur kini telah bertransformasi dari sekadar ruang utilitas menjadi area santai (sanctuary) privat untuk meredakan stres setelah seharian beraktivitas.
Germany Brilliant merancang produk dengan mempertimbangkan aspek ergonomis, kenyamanan, fungsi, serta estetika untuk mendukung kebutuhan hunian modern.
Melalui komitmen dan inovasi yang berkelanjutan, Germany Brilliant mendapatkan penghargaan di ajang The People's Choice 2026 yang digelar Rumah123 bersama Indonesia Property Watch (IPW) di kategori Best Choice Luxury Building Materials - Luxury Sanitaryware.
Penghargaan ini menegaskan kepercayaan konsumen terhadap GB. Penghargaan tersebut memberikan apresiasi kepada berbagai merek dan proyek yang dinilai berhasil mendapatkan kepercayaan masyarakat di industri properti nasional.
Marketing Manager Germany Brilliant Sheilla mengatakan pihaknya memahami bahwa kebutuhan perlengkapan dapur dan kamar mandi terus berkembang seiring perubahan gaya hidup modern. Oleh karena itu, Germany Brilliant menghadirkan rangkaian produk terbaru yang dirancang lebih inovatif, fungsional, dan estetis, guna menjawab kebutuhan tersebut secara menyeluruh.
Komitmen hadirkan produk sanitaryware berkualitas dan berdesain elegan, Germany Brilliant Raih The People’s Choice Award.
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