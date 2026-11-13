Selamat, Humas Untar Meraih Gold Winner dalam Anugerah Diktisaintek 2026

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) melalui Kantor Hubungan Masyarakat (Humas) dan Multimedia meraih penghargaan Gold Winner dalam Anugerah Diktisaintek 2026.

Ajang tersebut diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) di Airlangga Convention Center (ACC), Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (10/11).

Penghargaan tersebut diraih dalam kategori Humas subkategori Media Sosial untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Capaian ini menjadi pengakuan atas kinerja Humas Untar dalam mengelola komunikasi publik melalui platform digital, sekaligus memperluas jangkauan informasi mengenai kegiatan dan kontribusi universitas kepada masyarakat.

Selain penghargaan bidang kehumasan, Untar juga meraih penghargaan Pelaporan Tracer Study Terbaik untuk kategori PTS dengan jumlah lulusan lebih dari 2.000 orang.

Penghargaan ini merupakan hasil kinerja Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni (Lemawa) Untar dalam pengelolaan dan pelaporan data penelusuran lulusan.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Fauzan dalam sambutannya menegaskan penghargaan bukan sekadar bentuk pengakuan atas pencapaian, melainkan juga membawa tanggung jawab untuk terus melakukan perubahan.

Sejalan dengan pesan tersebut, Rektor Untar Prof. Amad Sudiro mengapresiasi keberhasilan Humas dan Multimedia serta Lemawa Untar dalam meraih kedua penghargaan tersebut.