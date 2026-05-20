Selamat, Kemnaker Raih 2 Penghargaan Kearsipan Nasional 2026 dari ANRI

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Cris Kuntadi (dua dari kanan) saat menerima penghargaan yang diraih Kemnaker pada acara yang berlangsung di Kantor ANRI, Jakarta pada Rabu (20/5). Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali meraih prestasi di bidang kearsipan nasional.

Kemnaker meraih penghargaan Pengawasan Kearsipan 2026 Klaster II dengan kategori Sangat Memuaskan (AA) dengan nilai 97,18.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional dan Anugerah Kearsipan Nasional yang diselenggarakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Capaian tahun ini juga menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, di mana Kemnaker meraih nilai 95,51.

Dengan demikian, terdapat peningkatan sebesar 1,67 poin yang mencerminkan konsistensi perbaikan tata kelola kearsipan di lingkungan Kemnaker.

Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi di Kantor ANRI, Jakarta pada Rabu (20/5).

Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi menyampaikan capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran dalam memperkuat sistem kearsipan yang semakin tertib, modern, dan terintegrasi.

“Capaian ini menunjukkan konsistensi perbaikan tata kelola kearsipan di Kemnaker. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh unit dalam membangun sistem kearsipan yang tertib, akuntabel, dan mendukung transformasi digital birokrasi,” ujar Cris Kuntadi dalam keterangannya, Rabu (20/5).

