Selamat, Klungkung Raih Penghargaan Nasional Berkat Layanan Kesehatan Prima & Inklusif

jpnn.com, JAKARTA - Inovasi yang terus dikembangkan Bupati Klungkung I Made Satria menorehkan prestasi gemilang. Kali ini, penghargaan National Governance Awards (NGA) 2026 yang diselenggarakan Metro TV.

Didampingi Sekertaris Daerah Anak Agung Gede Lesmana dan Kepala Dinas Kesehatan I Gusti Ayu Ratna Dwijawati, Made Satria menerima penghargaan itu.

Dia dinilai inklusif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Klungkung.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam atas prestasi para pemerintah daerah yang terbukti telah memberikan kinerja terbaiknya.

"Di tengah dinamika tantangan yang kompleks, dedikasi tanpa batas yang ditunjukkan para kepala daerah adalah bukti nyata pelayanan tulus bagi masyarakat," ujar Tito, Jumat (24/4/26).

"Penghargaan ini menjadi pemantik semangat untuk terus bertransformasi demi kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan nasional," harap Mendagri.

Penghargaan di bidang kesehatan ini bukan kali pertama diraih Kabupaten Klungkung.

Sebelumnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Klungkung, karena prevalensi stunting di wilayah ini tercatat menjadi yang terendah di Indonesia yakni 5,1 persen.