Selamat! Mantan Istri Samuel Rizal Lahirkan Bayi Laki-Laki

jpnn.com - Stevianne Agnecya membagi kabar bahagia atas kelahiran anak pertama dari pernikahannya dengan Anggi Pratama, Kamis (21/9).

Mantan istri aktor Samuel Rizal tersebut mengunggah foto dirinya bersama suami serta bayi yang baru saja dilahirkannya tersebut di Instagram.

Lewat post tersebut diketahui bahwa bayi yang dilahirkan Stevianne berjenis kelamin laki-laki.

Hal itu terlihat dari nama yang diberikan pasangan yang baru menikah dua bulan lalu tepatnya pada Juli 2017 lalu yakni Raffasya Zayn Pratama.

Jika dilihat dari foto yang diunggahnya, sepertinya bayi yang lahir pukul 07.22 WIB dengan berat 3,2 Kg dan panjang 49 CM tersebut lahir secara caesar.

“Heaven has smiled down on earth today as we, Anggi & Stevi are happy to announce the arrival of our little bundle, cilla’s little brother – Raffasya Zayn Pratama – On 21st September’17 at 07.22 Am 3.2kg, 49cm ?? Terimakasi Allah,” tulis Stevianne Agnecya pada unggahannya.

Bagi Stevi kelahiran Raffasya bukanlah yang pertama. Karena dari pernikahannya bersama Samuel Rizal, dia telah dikaruniani satu orang anak.

(lya/pojoksatu)

Sumber : Pojoksatu