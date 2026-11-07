Selamat! Mensos Gus Ipul Meraih Penghargaan di Ajang CNN Indonesia Awards 2026
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul meraih penghargaan Outstanding Leadership in Expanding Social Education Access dalam ajang CNN Indonesia Awards 2026.
Penghargaan tersebut diberikan atas kepemimpinannya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan melalui program Sekolah Rakyat.
Penghargaan diserahkan langsung Chairman Trans Corp Chairul Tanjung kepada Gus Ipul dalam acara CNN Indonesia Awards 2026 di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Jumat (6/11) malam.
Di bawah kepemimpinan Gus Ipul, Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto terus diperluas.
Program tersebut telah menjangkau sekitar 44.200 siswa di 182 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dengan menyasar anak-anak yang belum pernah mengenyam pendidikan, putus sekolah, maupun mereka yang berisiko putus sekolah dari keluarga prasejahtera.
Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga memberikan pendidikan berasrama disertai pembinaan karakter.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Mensos Gus Ipul meraih penghargaan Outstanding Leadership in Expanding Social Education Access dalam ajang CNN Indonesia Awards 2026
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