menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Selamat! Pegadaian Raih Sertifikasi ISO 9001:2015

Selamat! Pegadaian Raih Sertifikasi ISO 9001:2015

Selamat! Pegadaian Raih Sertifikasi ISO 9001:2015
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Pegadaian (Persero) mendapat Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk Layanan Kustodi (Custody Services). Foto dok Pegadaian

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) mendapat Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk Layanan Kustodi (Custody Services).

Sertifikasi berstandar internasional ini diterbitkan oleh lembaga sertifikasi global QSCert dengan akreditasi resmi dari International Accreditation Forum (IAF) dan Slovak National Accreditation Service (SNAS) dengan Nomor Sertifikat: Q-13543/26.

Adapun seremoni penyerahan sertifikasi ini digelar di Pegadaian Tower, pada Jumat (21/8).

Baca Juga:

Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero) Selfie Dewiyanti menuturkan penyerahan sertifikasi ini menegaskan komitmen PT Pegadaian dalam mengimplementasikan tata kelola fasilitas penyimpanan emas (Vault) yang terpercaya, transparan, dan berdaya saing global.

Keberhasilan ini diraih setelah melalui serangkaian audit independen yang ketat (No. Laporan Audit: C-01/R-QMS/VIII/2026), mencakup penyelarasan Standar Operasional Prosedur (SOP), penguatan teknologi sistem pengamanan modern, hingga peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersertifikasi secara profesional.

Sertifikasi ISO 9001:2015 ini mencakup ruang lingkup operasional Layanan Kustodi secara menyeluruh dan end-to-end.

Baca Juga:

Seluruh alur proses, mulai dari verifikasi penerimaan, pengujian kemurnian kadar emas, pengadministrasian, penyimpanan di dalam vault, pengamanan fisik dan sistem, hingga proses penyerahan kembali aset emas dikendalikan secara ketat untuk meminimalkan potensi risiko kehilangan, kerusakan, maupun penyimpangan operasional.

Selfie menyampaikan pencapaian ini menjadi wujud nyata Pegadaian dalam memberikan garansi perlindungan hukum dan standar pelayanan tertinggi bagi nasabah perorangan, pelaku industri, hingga institusi korporasi yang mempercayakan penyimpanan aset emasnya.

Langkah strategis ini semakin memperkokoh posisi kepemimpinan Pegadaian dalam menyediakan ekosistem emas dengan produk terlengkap di tanah air.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI