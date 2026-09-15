Selamat! Pegadaian Raih Sertifikasi ISO 9001:2015

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) mendapat Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk Layanan Kustodi (Custody Services).

Sertifikasi berstandar internasional ini diterbitkan oleh lembaga sertifikasi global QSCert dengan akreditasi resmi dari International Accreditation Forum (IAF) dan Slovak National Accreditation Service (SNAS) dengan Nomor Sertifikat: Q-13543/26.

Adapun seremoni penyerahan sertifikasi ini digelar di Pegadaian Tower, pada Jumat (21/8).

Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero) Selfie Dewiyanti menuturkan penyerahan sertifikasi ini menegaskan komitmen PT Pegadaian dalam mengimplementasikan tata kelola fasilitas penyimpanan emas (Vault) yang terpercaya, transparan, dan berdaya saing global.

Keberhasilan ini diraih setelah melalui serangkaian audit independen yang ketat (No. Laporan Audit: C-01/R-QMS/VIII/2026), mencakup penyelarasan Standar Operasional Prosedur (SOP), penguatan teknologi sistem pengamanan modern, hingga peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersertifikasi secara profesional.

Sertifikasi ISO 9001:2015 ini mencakup ruang lingkup operasional Layanan Kustodi secara menyeluruh dan end-to-end.

Seluruh alur proses, mulai dari verifikasi penerimaan, pengujian kemurnian kadar emas, pengadministrasian, penyimpanan di dalam vault, pengamanan fisik dan sistem, hingga proses penyerahan kembali aset emas dikendalikan secara ketat untuk meminimalkan potensi risiko kehilangan, kerusakan, maupun penyimpangan operasional.

Selfie menyampaikan pencapaian ini menjadi wujud nyata Pegadaian dalam memberikan garansi perlindungan hukum dan standar pelayanan tertinggi bagi nasabah perorangan, pelaku industri, hingga institusi korporasi yang mempercayakan penyimpanan aset emasnya.