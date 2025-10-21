Selamat, Pemkot Semarang Sabet Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 bagi Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digelar oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI.

Penghargaan bergengsi itu diberikan ke pada Pemkot Semarang atas capaian nilai 94,41 dengan predikat "AA" SANGAT MEMUASKAN.

Capaian luar biasa ini menegaskan komitmen Pemkot Semarang terhadap perwujudan tata kelola kearsipan yang baik.

Acara penyerahan penghargaan dilaksanakan di Jakarta pada Senin, (20/10).

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran, sehingga berbuah manis dengan raihan prestasi yang membanggakan.

"Ini adalah buah dari kerja keras dan komitmen bersama seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan tertib arsip. Arsip bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan ingatan kolektif dan bukti akuntabilitas kinerja kita kepada masyarakat," kata Agustina seusai menerima penghargaan yang diserahkan oleh Wiwi Dianasari, Deputi Bidang Sistem dan Informasi Kearsipan ANRI.

Capaian ini, kata dia, menempatkan Kota Semarang sebagai salah satu pemerintah daerah terbaik di Indonesia dalam aspek pengawasan kearsipan, yang merupakan salah satu indikator penting dalam Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

"Capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis kearsipan yang prima," ujarnya.