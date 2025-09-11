Selamat, Pertamina Group Raih Penghargaan Katadata ESG Index Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Group meraih penghargaan Katadata ESG Index Awards 2025.

PT Pertamina (Persero) mendapatkan apresiasi untuk Sektor Energi pada Kategori Pilar Sosial, serta subholding gas PT Pertamina Gas Negara Tbk (PGN) pada Pilar Tata Kelola.

Katadata ESG Index Awards ini diberikan pada malam penghargaan dalam acara Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Rabu (10/9).

Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan yang diberikan kepada Pertamina.

“Kami bersyukur, alhamdulillah. Katadata memberikan apresiasi kepada Pertamina untuk kategori ESG, khususnya di bidang sosial. Bidang sosial ini memang menjadi salah satu kontribusi utama Pertamina dalam ESG,” ujar Oki Muraza mewakili Pertamina dalam ajang penghargaan tersebut.

Pertamina telah menjalankan berbagai program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Di antaranya adalah Desa Energi Berdikari yang kini sudah tersebar di 176 desa, yang berdampak bagi 186.316 warga, serta pembinaan UMKM dengan total dukungan mencapai Rp 38 miliar.

Selain itu, Pertamina juga aktif dalam program CSR berdampak luas yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.