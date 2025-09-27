Selamat, Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan di Ajang Asian Experience Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga mencatatkan prestasi internasional dengan meraih penghargaan Indonesia Digital Experience of the Year Kategori Perusahaan Oil & Gas pada ajang Asian Experience Awards 2025.

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan transformasi digital Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) itu melalui aplikasi MyPertamina yang kini menghadirkan layanan konsumen lebih terintegrasi, modern, dan mendukung percepatan ekosistem transaksi digital di Indonesia.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan penghargaan ini menjadi bukti digitalisasi yang dilakukan Pertamina Patra Niaga mampu memberikan dampak nyata bagi jutaan konsumen di Indonesia.

“Kami berkomitmen menjadikan MyPertamina sebagai platform energi dan mobilitas yang bukan hanya sekadar aplikasi pembayaran, tetapi juga solusi gaya hidup digital masyarakat. Transformasi ini sejalan dengan roadmap digitalisasi nasional dan misi transisi energi Pertamina," ujar Ega.

Ega mengungkapkan ke depan MyPertamina akan semakin dikembangkan sebagai ekosistem layanan yang lengkap, berkelanjutan dan memberikan pengalaman terbaik di setiap titik layanan Pertamina.

Aplikasi MyPertamina saat ini telah berkembang pesat dengan fitur pencarian SPBU terdekat, pembayaran digital, loyalti poin, perencanaan perjalanan, hingga pemesanan LPG.

Dari sisi loyalitas, MyPertamina terus memperkuat value proposition bagi pelanggan.

Setiap transaksi menghasilkan poin yang bisa ditukar dengan berbagai hadiah voucher, merchandise, undian berhadiah maupun peningkatan level keanggotaan.