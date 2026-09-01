Selamat, PMSol Raih Empat Penghargaan Indonesia QHSE & Sustainability Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Marine Solutions (PMSol) kembali menorehkan prestasi di bidang Health, Safety, Security, and Environment (HSSE).

Dalam ajang Indonesia QHSE & Sustainability Awards (IQSA) 2026 yang diselenggarakan oleh Indonesia Business Asia, PMSol berhasil meraih empat penghargaan.

Penghargaan tersebut meliputi The Best QHSE Leadership 2026 yang diraih oleh Febry Donny, Manager HSSE PMSol, serta The Best QHSE Digital Innovation 2026, The Best QHSE Company Concerned 2026, dan The Best Safety Induction 2026 untuk PMSol.

Febry Donny, yang menjabat sebagai Manager HSSE PMSol sejak 2024, meraih penghargaan The Best QHSE Leadership 2026 atas kepemimpinannya dalam mendorong penguatan implementasi HSSE di lingkungan perusahaan. Implementasi tersebut didukung oleh keterlibatan manajemen dalam pengendalian risiko, monitoring kinerja, serta pelaksanaan Management Walkthrough secara berkala di area operasional.

Di bidang inovasi, PMSol terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan HSSE. Salah satunya melalui digitalisasi aplikasi HSSE Induction untuk crew kapal dan juga Tenaga Alih Daya sebelum on boarding, yang mencakup registrasi, upload dokumen pendukung seperti data MCU dan Sertifikat Training, pre-test, Training Demo Room, post-test, hingga penerbitan HSSE Passport digital.

Jika dahulu proses induksi HSSE menuntut kesabaran ekstra, berkutat dengan tumpukan dokumen fisik mulai dari hasil Medical Check-Up (MCU) hingga sertifikat pelatihan yang tercecer dalam bentuk hardcopy, kini semuanya tinggal kenangan.

Lewat digitalisasi end-to-end yang terintegrasi penuh melalui situs resmi HSSE induction,alur birokrasi manual tersebut resmi dipangkas. Sistem baru ini tidak hanya sekadar memindahkan data ke dalam format digital, melainkan merombak total pengalaman pekerja sebelum turun ke lapangan.

Kini, setiap pekerja wajib melalui tahapan interaktif tour demo room yang imersif sebagai bagian dari modul pengenalan. Setelahnya, mereka dapat merampungkan seluruh tahapan administratif secara mandiri, mulai dari registrasi, materi pelatihan, hingga ujian akhir (post-test)—langsung melalui gawai atau komputer masing-masing.