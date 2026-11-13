Selamat, Universitas Esa Unggul Raih Silver Winner Anugerah Diktisaintek 2026

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Esa Unggul Powered by Arizona State University meraih penghargaan Silver Winner Anugerah Diktisaintek 2026 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Penghargaan pada kategori Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Bidang Perencanaan dan Kerja Sama, Subkategori Perguruan Tinggi dengan Kerja Sama Internasional Terbaik ini menjadi pengakuan nasional atas upaya universitas dalam memperkuat jejaring dan pengelolaan kemitraan global.

Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Anugerah Diktisaintek 2026 yang diselenggarakan di Universitas Airlangga, Surabaya. Capaian ini menempatkan Universitas Esa Unggul sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang memperoleh apresiasi atas kinerja pengembangan kerja sama internasional.

Rektor Universitas Esa Unggul, Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja menyambut pencapaian tersebut dengan rasa syukur dan bangga.

Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif sivitas akademika sekaligus pengakuan atas konsistensi universitas dalam mengembangkan internasionalisasi pendidikan tinggi.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh sivitas akademika dan bukti bahwa langkah strategis internasionalisasi yang kita jalankan berada di jalur yang tepat. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi global agar tidak hanya berhenti pada kemitraan di atas kertas, tetapi benar-benar menghadirkan pengalaman belajar kelas dunia dan dampak nyata bagi daya saing lulusan kita di kancah internasional,” ujar Rektor Universitas Esa Unggul.

Capaian ini tidak terlepas dari peran Kantor Urusan Internasional (KUI) Universitas Esa Unggul dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi berbagai program internasional.

Kepala Bagian Kemitraan Internasional Universitas Esa Unggul Lianda Rachmadany menyampaikan apresiasi kepada Rektor serta jajaran pimpinan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa (YPKB) atas dukungan terhadap pengembangan kerja sama internasional universitas.