Selamat, Virgoun dan Lindi Fitriyana Dikaruniai Bayi Laki-laki
Jumat, 15 Mei 2026 – 11:41 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Virgoun dan Lindi Fitriyana akhirnya dikaruniai anak pertama.
Istri Virgoun, Lindi Fitriyana baru saja melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki pada Kamis (14/5).
Kabar bahagia tersebut dibagikan Virgoun melalui akun miliknya di Instagram.
Dia memperlihatkan momen menemani istrinya yang hendak melahirkan.
"Prepare for up coming kiddos," tulis Virgoun.
Vokalis Last Child itu mengabarkan bahwa Lindi Fitriyana melahirkan bayi laki-laki.
Tidak hanya itu, Virgoun juga memperlihatkan foto wajah serta nama anaknya tersebut.
"Perfexio Muthmain Virgoun," tambah pelantun Diari Depresiku itu.
Pasangan selebritas Virgoun dan Lindi Fitriyana akhirnya dikaruniai anak pertama.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Polisi Ungkap Alasan Pemeriksaan Inara Rusli Ditunda, Ternyata...
- Soal Laporan Inara Rusli, Virgoun Diperiksa Polisi
- Virgoun Datangi Bareskrim Polri, Ada Apa?
- 3 Berita Artis Terheboh: Meisya Siregar Kena Imbas Perang, Agnez Mo Kabarkan Kondisinya di Dubai
- 3 Berita Artis Terheboh: Sikap Lindi Dibongkar Mertua, Kakak Virgoun Buka Suara
- Isu Miring Terpa Istri Virgoun, Febby Carol Kesal