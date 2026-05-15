menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Selamat, Virgoun dan Lindi Fitriyana Dikaruniai Bayi Laki-laki

Selamat, Virgoun dan Lindi Fitriyana Dikaruniai Bayi Laki-laki

Selamat, Virgoun dan Lindi Fitriyana Dikaruniai Bayi Laki-laki
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Virgoun dan Lindi Fitriyana. Foto: Instagram/virgoun_

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Virgoun dan Lindi Fitriyana akhirnya dikaruniai anak pertama.

Istri Virgoun, Lindi Fitriyana baru saja melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki pada Kamis (14/5).

Kabar bahagia tersebut dibagikan Virgoun melalui akun miliknya di Instagram.

Baca Juga:

Dia memperlihatkan momen menemani istrinya yang hendak melahirkan.

"Prepare for up coming kiddos," tulis Virgoun.

Vokalis Last Child itu mengabarkan bahwa Lindi Fitriyana melahirkan bayi laki-laki.

Baca Juga:

Tidak hanya itu, Virgoun juga memperlihatkan foto wajah serta nama anaknya tersebut.

"Perfexio Muthmain Virgoun," tambah pelantun Diari Depresiku itu.

Pasangan selebritas Virgoun dan Lindi Fitriyana akhirnya dikaruniai anak pertama.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI