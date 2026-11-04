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Selamat! White Chorus Kembali Raih AMI Awards 2026

Selamat! White Chorus Kembali Raih AMI Awards 2026
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White Chorus saat menghadiri AMI Awards 2026 di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada Rabu (4/11). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Duo elektropop asal Bandung, White Chorus, kembali menorehkan prestasi di Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026.

Sama seperti tahun lalu, White Chorus meraih penghargaan untuk kategori Artis Solo/Grup/Kolaborasi Elektronika Terbaik.

Lewat lagu Mungkin, grup beranggotakan Clara Friska Adinda dan Emir Agung itu mengungguli nominator lain seperti Jevin Julian, Slowtide, toxicdev!, serta PORIS.

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"Tterima kasih AMI Awards atas penghargaannya. Terima kasih juga Microgram Entertainment yang sudah menemani White Chorus selama perjalanan ini," kata Friska dari White Chorus dalam AMI Awards 2026 di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada Rabu (4/11).

White Chorus menyampaikan sejumlah ucapan terima kasih ketika menerima penghargaan AMI Awards 2026.

Selain untuk penyelenggara maupun label, White Chorus juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan pendengar.

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"Untuk orang tua, dan Little Choir yang terus mendengarkan musik White Chorus, terima kasih," tambahnya.

Malam puncak AMI Awards 2026 masih berlangsung hingga saat ini di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan.

Duo elektropop asal Bandung, White Chorus, kembali menorehkan prestasi di Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026.

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