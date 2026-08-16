Selamatkan Mangrove, Kapolda Riau hingga Menteri LH Sambangi Kuala Selat

jpnn.com, PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan hingga Menteri Lingkungan Hidup (LH) menyambangi Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir, Sabtu (15/8/2026).

Kedatangan ini sebagai tekat menyelamatkan kawasan pesisir dari ancaman abrasi dengan Ekspedisi Merah Putih Presisi 2026.

Selakn Kapolda Riau hadir bersama Menteri LH Jumhur Hidayat, hadir juga Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, serta sejumlah tokoh dan pegiat lingkungan, di antaranya Rocky Gerung dan Profesor Robert dari Tumbuh Institut.

Kehadiran ini bukan sekadar ekspedisi, tetapi menjadi bagian dari upaya melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus lingkungan di wilayah pesisir yang selama bertahun-tahun menghadapi ancaman abrasi dan kerusakan ekosistem mangrove.

Di Kuala Selat, rombongan melakukan sejumlah kegiatan, mulai dari penyerahan bantuan sosial dan mesin ketinting, pelayanan kesehatan, hingga penanaman mangrove.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan Ekspedisi Merah Putih Presisi menjadi momentum untuk mendengar langsung suara masyarakat yang hidup di tepian negeri.

“Di sana, kami datang untuk mendengar, melihat dari dekat kehidupan masyarakat, sekaligus membawa kepedulian melalui bantuan sosial, mesin ketinting, pelayanan kesehatan, dan penanaman mangrove,” kata Herry.

Menurut Herry, masyarakat pesisir merupakan bagian penting dari Indonesia yang harus mendapatkan perhatian dan pelayanan negara.