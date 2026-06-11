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Selamatkan Persijap Jepara dari Jurang Degradasi, Mario Lemos Dapat Hadiah Istimewa

Selamatkan Persijap Jepara dari Jurang Degradasi, Mario Lemos Dapat Hadiah Istimewa
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Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos. Foto: ileague

jpnn.com - Mario Lemos mendapat ganjaran atas keberhasilannya menyelamatkan Persijap Jepara dari jurang degradasi BRI Super League 2025/26.

Pelatih asal Portugal itu dipastikan tetap berada di kursi pelatih Laskar Kalinyamat untuk kompetisi 2026/27.

Keputusan tersebut diumumkan manajemen Persijap setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan tim sepanjang musim lalu.

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Bagi manajemen, keberhasilan mempertahankan Persijap di kasta tertinggi sepak bola Indonesia menjadi salah satu alasan utama untuk melanjutkan kerja sama dengan Lemos.

Presiden Klub Persijap M Iqbal Hidayat menyebut sang entrenador menunjukkan kualitas kepemimpinan dan kemampuan mengelola tim dalam situasi yang tidak mudah.

"Kami melihat target utama klub berhasil tercapai dan itu menjadi pertimbangan penting."

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"Selain itu, berbagai langkah yang diambil pelatih pada putaran kedua kompetisi menunjukkan dedikasi serta etos kerja yang patut diapresiasi," ucapnya.

Kepercayaan yang kembali diberikan manajemen disambut positif oleh Lemos.

Mario Lemos mendapat ganjaran atas keberhasilannya menyelamatkan Persijap Jepara dari jurang degradasi BRI Super League 2025/26.

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